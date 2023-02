Il mondo degli sponsor continua a crescere.Il dato emerge dalla 22^ Indagine Predittiva “Il Futuro della Sponsorizzazione” realizzata dacon la collaborazione diIl settore Sport nel 2022 èL’industria della sponsorizzazione in Italia, nel 2022, è cresciuta dunque del +8,2% rispetto al 2021.La 22^ Indagine Predittiva “Il Futuro della Sponsorizzazione”, realizzata da StageUp e ChainOn prevede che, nonostante la congiuntura sfavorevole e le forti incertezze legate alla guerra in Ucraina, per il 2023 ci sarà un'ulteriore modesta crescita degli investimenticrescita sospinta da cultura, intrattenimento e sociale. Il ritorno del mercato ai livelli pre-pandemici è previsto nel 2026.Sul risultato hanno pesato. Leader per raccolta è la Serie A di Calcio (61% di quota sul totale sport) seguita da Serie A di Basket (8%), Serie B di Calcio (6%), Volley Maschile Serie A (4%).Nel 2023 è prevista una sostanziale stabilità degli investimenti (-0,5% a € 764 milioni) in ragione della complessiva congiuntura economica e delle dinamiche interne al settore, come una soglia d’accesso ai top club calcistici ritenuta eccessiva da molti investitori e la crisi dello sport dilettantistico.Giovanni- Presidente di StageUp - ha commentato così: 'INel 2023 il settore sportivo manterrà una sostanziale stabilità grazie alla crescita dell’interesse degli investitori per basket, volley, tennis, golf e atletica di vertice".