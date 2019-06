E' iniziato lo Sport Digital Marketing Festival, alla sua seconda edizione. La fiera, che si tiene al PalaRiccione, è stata aperta da Rudy Bandiera, scrittore ed esperto di marketing, che ha sottolineato come il futuro sia rappresentato dagli eSports: ''I videogiochi non sono più soltanto giochi per bambini. I giovani di oggi sognano di diventare gamer, non solo sportivi. Ecco perché il futuro del marketing si gioca proprio in questo settore.