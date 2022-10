Ha destato molta curiosità la situazione del, la squadra israeliana avversaria della Juventus nella gara di domani allo Stadium in Champions League: a causa della ricorrenza religiosa dello, giorno dell'espiazione, i giocatori fedeli all'ebraismo arriveranno. Questo rappresenta un forte disagio, che anche in passato ha creato problemi non solo nel calcio.Come nel 1965, quando lo statunitense di fede ebraica, uno dei migliori lanciatori di sempre nel baseball,. Scelta che non gli ha impedito di entrare nella storia dello sport, ma che ha fatto scalpore. Oppure si può citare, tennista israeliano che. Sela aveva chiesto di anticipare l'orario, ma senza successo., ma certo condizioni fisiche da monitorare minuto per minuto per i giocatori interessati. A meno che lo sport non prevalga sulla fede...Totale o parziale. Nel 2018, il motociclista malese, pilota del team Tech3,(ricorrenza musulmana) adducendo la seguente motivazione: "Ho provato, manon mangiando e non bevendo nei soliti orari". Decisione drastica che però ha salvaguardato la professione. Una via di mediazione è stata trovata dalla stella egiziana del Liverpool, sempre nel 2018, in occasione della: la religione islamica permette a chi deve sostenere lunghi viaggi di lavoro di interrompere il Ramadan per poi recuperare in coda e totalizzare comunque 30 giorni di digiuno. Il caso di Salah, che doveva raggiungere l'Ucraina partendo dall'Inghilterra, calzava a pennello, dunque la rinuncia ai principi della fede non è stata totale, ma solo parziale.