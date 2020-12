In tutto il mondo in pochi hanno i numeri di Jessica Nigri che è una delle influencer più seguite e che vanta numeri da capogiro come oltre 4,1 milioni di follower sul suo primo profilo instagram, altri 640mila con il secondo, oltre 1,23 milioni di iscritti al suo canale youtube e 172mila e passa su twitch.



Il tutto merito di un fisico da lasciare a bocca aperta e che lei non nasconde minimamente in tutte le sue passioni che spaziano dallo sport agli esports e, soprattutto al mondo del cosplay, che l'ha resa famosa, e con cui morta tutta la sua supersexy ironia. E anche nell'augurarci un buon 2021 è a tutti gli effetti da togliere il fiato. Auguri con le sue foto nella nostra gallery.