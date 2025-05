Sport - Roma, clamoroso Dovbyk: può tornare al Girona dopo una sola stagione

E' piuttosto clamorosadopo appena una stagione con la maglia della Roma. Per il quotidiano catalano Sport,, la squadra che in estate ha ceduto il centravanti ucraino per circa 40 milioni di euro ai giallorossi,, dopo aver captato qualche segnale di insoddisfazione del ragazzo per le difficoltà incontrate in Serie A e la posizione della Roma, non del tutto contraria a privarsi del suo numero 9.: presi singolarmente i freddi numeri, la stagione di Dovbyk nella Capitale non sarebbe nemmeno così negativa, se non fosse per iCondizionato da un carattere introverso e descritto come sensibile, oltreché che dalla delicata situazione di lontananza dai parenti rimasti nel suo Paese – in guerra con la Russia dal febbraio 2022 – il classe '97 ha visto messa in dubbio la sua titolarità nelle recenti settimane, con l'uzbeko Shomurodov che si sta giocando al meglio le sue possibilità., più giovane ma con le carte in regola per imporsi in una piazza così importante,Che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, cheche offre, sulla carta, al club spagnolo una sorta di prelazione qualora la possibilità di riportare in Catalunya il ragazzo si palesasse.Secondo Sport,– che aveva ammirato la versione migliore di, capocannoniere della Liga 2023/2024 con 24 reti in 36 partite, e che sta per concludere una stagione ben diversa da quella trionfale che le ha consentito di qualificarsi per la prima volta nella sua storia in Champions League –per concretizzare questa ipotesi. Al momento, da Roma non giungono conferme su questo scenario ma le vie del mercato sono spesso infinite ed imprevidibili.