Marco Sportiello è stato senza dubbio uno degli uomini migliori del Frosinone in questa stagione di Serie A. Complicata e tosta da neopromossa per la squadra, ma con un leader trovato tra i pali: personalità e crescita continua, Sportiello ha tenuto a galla il Frosinone anche nella gara da ex contro la Fiorentina trovando l'ottavo clean sheet stagionale, ovvero nessun gol subito.



TRA I MIGLIORI - Soltanto Handanovic (15), Sirigu (13), Szczesny (11) Donnarumma, Audero (10), Strakosha e Consigli (9) hanno fatto meglio di Sportiello. Praticamente tutte squadre di alta classifica o zona Europa, eccezion fatta per il Sassuolo. L'ex Fiorentina è un fattore per il Frosinone che con le sue parate ha ritrovato sicurezza e mantiene accesa la speranza di una salvezza miracolosa. Fattore Sportiello, a gennaio le proposte non mancavano e poteva andare via, ha scelto di rimanere da protagonista. Aspettando il mercato estivo di cui potrà diventare protagonista.