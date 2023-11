“Abbiamo avuto degli elementi in più dall’Atalanta grazie all’andata, sappiamo che è una squadra di grande qualità, da anni con Gasperini, ha messo in difficoltà Inter e Napoli con la pressione“, spiega il tecnico dello Sporting Rúben Amorim nella conferenza stampa della vigilia al Gewiss Stadium.



LA PARTITA- “Dobbiamo essere più maturi come squadra, siamo stati troppo precipitosi ma dovremmo essere molto più italiani, non dobbiamo recuperare palla alla prima pressione e migliorare la fase di possesso”.



L’ATALANTA- “Sappiamo come l’Atalanta gioca, sarà difficile fare pressione a tutto campo, loro hanno due gare in meno in Serie A e ciò può fare la differenza, noi abbiamo in testa la qualificazione, dobbiamo fare meglio con la palla”.



EDWARDS- “Non dirò ora se sarà titolare, ha una grande influenza nel nostro gioco, con o senza di lui non cambierà il nostro modo di giocare, è stato forte lo shock ma non dovrebbe avere nulla fisicamente, ma vediamo domani”.



EUROPA- “Siamo stati molto forti l'anno scorso, soprattutto in trasferta, vogliamo crescere e aumentare i trofei che abbiamo già in bacheca".



DA TEMERE- "Difficile e limitante scegliere, forse Lookman che ci ha messo in difficoltà nella prima partita, ma anche Koopmeiners che è un grande talento e de Roon è tra i più influenti in quella posizione".