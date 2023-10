Sporting-Atalanta 1-2



SPORTING

Adán 5: non vede Scalvini, poi respinge sui piedi di Rugggeri per il raddoppio, male.

Diomande 5: non riesce a prevedere e frenare il tridente nerazzurro.

Gonçalo Inácio 6: costruisce dal basso in fase offensiva, sfiora la rete.

Matheus Reis 5,5: guadagna angoli in profondità ma non riesce a impedire la rete.

Fresneda 5: inesistente su Ruggeri, che fa quello che vuole (dal 67’ Esgaio 6).

Hjulmand 5: ci si aspettava molto di più conoscendo la Serie A, invece non riesce a manovrare l’azione (dal 46’ Coates 5,5).

Morita 5: si fa saltare dagli attaccanti, non è il solito frangiflutti.

Nuno Santos 5: duella con Zappacosta ma fa sempre passare il nerazzurro (dal 46’ Edwards 6).

Paulinho 6: riesce a soffiare palla a de Roon, propositivo (dal 46’ Catamo 6).

Giökeres 6,5: inesistente, nessuna palla gol, Djimsiti lo limita ma il rigore lo porta a casa.

Pedro Gonçalves 5,5: lasciato solo, si fa vedere poco col passare dei minuti.

All: Amorim 5: aveva detto di non aver capito nulla dell’Atalanta e la partita gli ha dato ragione.



ATALANTA

Musso 7: impiegato solo una volta, sul tiro cross di Nuno Santos.

Scalvini 6,5 firma ilgol che apre le danze, deciso e decisivo, anche in difesa (dall’80’ Palomino 6).

Djimsiti 6,5: sempre puntuale, mette fuori gioco Gyökeres (dal 54’ Toloi 6).

Kolasinac 6: all’inizio soffre Paulinho, poi prende le misure.

Zappacosta 7: perfetta la sua triangolazione che porta all’1-0, si fa trovare sempre sulla porta correndo tutta la partita (dal 66’ Holm 6).

de Roon 5,5: più impreciso del solito il capitano di serata, Paulinho lo mette in difficoltà.

Ederson 6,5: recupera tutte le palle a centrocampo (dal 66’ Pasalic 6,5).

Ruggeri 7,5: il suo primo gol tra i professionisti è una perla, batte il portiere dello Sporting dopo il bello scambio con Lookman.

Koopmeiners 6,5: anche questa volta innesca l’azione che apre le danze, sempre presente in fase di attacco.

De Ketelaere 6: meno brillante del solito, ma i suoi dribbling fanno spendere energie allo Sporting, spegnendolo (dal 54’ Scamacca 5,5).

Lookman 6,5: asbaglia un paio di volte sulla porta ma sul più bello passa a Ruggeri la palla del 2-0.

All: Gasperini 6: la prepara alla perfezione, mette dentro i migliori e manda la sua squadra all’attacco per una vittoria che vale oro.