Sporting-Atalanta, le pagelle di CM: Scamacca torna al gol, Lookman si ferma al palo

Marina Belotti

Sporting-Atalanta 1-1



SPORTING



Israel 6: compie tre miracoli su Scamacca e de Roon ma sulla rete dell’azzurro abbandona i pali



Quaresma 5: perde palla su pressione di Lookman e si fa scavalcare da Scamacca per il pareggio. Male.



Coates 6: imprigiona Scamacca ma solo nei primi 20’, poi perde terreno ma nella ripresa prende palo.



Diomande 6: contiene bene sulla sua fascia, ma non basta, servirebbe più supporto (Dal 1’ s.t. St. Juste 6: Ordinaria amministrazione per tutta la ripresa)



Catamo 6,5: preciso nei lanci in verticale, aiuta i compagni e insidia la difesa bergamasca



Koindredi 6: non sbaglia un passaggio, ma preferisce la spinta in avanti (Dal 1’ s.t. Hjulmand 6: l’ex Lecce fa il suo senza incidere).



Morita 6,5: domina il centrocampo, de Roon fatica a prendere le misure (Dal 39’ s.t. Braganca sv)



Reis 5,5: la sua spinta manca più che in altre gare, l’Europa lo entusiasma meno



Edwards 6: con Paulinho il feeling è al massimo, ma se non trova spazio si chiude (Dal 1’ s.t. Gyokeres 5: entra per cambiare il risultato con i suoi gol e non ci riesce).



Paulinho 6: buca subito la difesa dell’Atalanta ma poi si ritiene a posto così (Dal 23’ s.t. Esgaio 6: gli manca la scintilla)



Trincao 6,5: si smarca spesso mietendo vittime tra il centro del campo e l’area



All. Amorim 6: mischia le carte in tavola nel primo tempo e deve ricorrere ai ripari nel secondo





ATALANTA



Musso 6: praticamente in vacanza a parte sul gol, dove può poco. Nella ripresa invece para bene su Catamo.



Djimsiti 6: lascia scoperto Trincao quando l’Atalanta prende gol



Hien 5,5: si aspettava Gyokeres, eppure con Paulinho non ha vita facile, anzi, viene saltato così tanto che il mister lo toglie all’intervallo (Dal 1’ s.t. Scalvini 5,5: entra e si fa ammonire)



Kolasinac 5,5: riesce a non prendere il giallo della squalifica ma è l’unica nota positiva di una gara sottotono e con tante insolite sbavature



Holm 5,5: in attacco è leggendario, ma in difesa fatica troppo (Dal 44’ s.t. Zappacosta sv)



de Roon 6: fatica a muoversi e intercettare le palle, poi si riprende e difende bene, sfiora il gol



Ederson 6,5: ha tanto lavoro in mezzo al campo, supporta anche de Roon



Ruggeri 6,5: bravo in difesa quanto in attacco,



Miranchuk 6,5: timido nel calciare la palla, preferisce passarla ma i corner sono un capolavoro (Dal 27’ s.t. Koopmeiners 6: Gasp si gioca la carta olandese, ma Teun non trova il guizzo decisivo).



Lookman 7: si avventa su ogni palla, più nervosa del solito, ma crea lui tutte le occasioni da gol (Dal 27’ s.t. De Ketelaere 6: entra per svoltare la partita, stavolta però non va oltre la sufficienza).



Scamacca 7: un diesel, appena prende le misure segna, prende il palo e impegna Israel (Dal 37’ s.t. Touré sv).



All. Gasperini 6,5: carica i suoi dopo il gol e solo la mancanza di concretezza dell’Atalanta impedisce di dominare il tabellino