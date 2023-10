Scontro in vetta nel gruppo D. Al José Alvalade va in scena Sporting Club de Portugal-Atalanta. Spettacolo assicurato a Lisbona tra le squadre di Amorim (prima in Portogallo) e Gasperini: i bergamaschi hanno vinto 2-0 al debutto col Rakow, i lusitani hanno fatto lo stesso sul campo dello Sturm Graz.



PRECEDENTI - Sesto confronto nelle coppe europee tra Sporting e Atalanta, il primo dall’1-1 nella gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa delle Coppe 1987/88, che vide i nerazzurri superare il turno con un risultato aggregato di 3-1. Lo Sporting ha vinto solo tre delle ultime 29 partite nelle coppe europee contro squadre italiane, ma in casa è imbattuto da sei confronti dallo 0-1 contro l'Udinese nell’agosto 2005. L'Atalanta non ha mai perso nelle sette partite precedenti nella fase a gironi della UEFA Europa League tra il 2017/18 e il 2023/24 (5 vittorie e 2 pareggi), diventando la squadra con più partite disputate in questa fase della competizione senza perdere un singolo match.