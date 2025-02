Sporting-Borussia Dortmund: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Sporting - Borussia Dortmund in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Andata dei playoff della UEFA Champions League 2024/25 e si gioca una sfida sull'asse Portogallo-Germania: c'èLe due formazioni si affrontano all'Estádio José Alvalade di Lisbona nel primo dei due round che mettono in palio gli ottavi di finale, il ritorno si giocherà mercoledì 19 febbraio alle 18.45 al Signal Iduna Park.Tutte le informazioni su Sporting-Borussia Dortmund:

: Sporting-Borussia Dortmund: martedì 11 febbraio 2025: 21.00: Sky Sport Uno (254), NOW: Sky Go, NOW: Silva; Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo; Hjulmand, Simoes; Trincao, Bragança, Quenda; Gyokeres.. Rui Borges.: Kobel; Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Gross, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Bynoe-Gittens; Guirassy.. Kovac.- La sfida tra Sporting e Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky: i canali di riferimento sono Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (251).

In alternativa è possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Anche in questo caso, è necessario aver sottoscritto l'abbonamento con la piattaforma online.- Sporting-Borussia Dortmund sarà disponibile anche in diretta streaming e per i clienti Sky c'è Sky Go, app disponibile per smartphone, tablet e pc.In alternativa si potrà vedere la partita su NOW, anch'essa disponibile sui dispositivi mobili e fissi, con l'aggiunta di altri dispositivi quali console per videogiochi, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.