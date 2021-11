L'attaccante portoghese Vitor Olivera, in arte Vitinha, è uno dei prospetti di maggior interesse proposti dal calcio lusitano degli ultimi tempi. Il giocatore classe 2000, autore di ben 4 gol nell'ultima sfida contro il Santa Clara in coppa di Portogallo. ha attirato a se le attenzioni di numerosi club stranieri, su tutte due squadre della Premier League: West Ham e Tottenham sono pronte a darsi battaglia per acquistarlo il prossimo anno.