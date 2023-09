Il Napoli scende in campo oggi alle 21 sul campo dello Sporting Braga, per l'esordio stagionale in Champions League (match visibile sui canali 201 e 252 di Sky e in streaming su Now e Infinity +). Arbitra il match il direttore turco Serdar Gozubuyuk, assistito dalla coppia Zeinstra-Balder, dal Quarto uomo Nagtegaal, mentre al Var ci sarà la coppia Higler-Dieperink. Per Gozubuyuk un solo precedente col Napoli in un match di Europa League finito 4-1 per i partenopei in casa del Midtjylland nella stagione 2015/2016.



LE ULTIME



Rudi Garcìa va verso la conferma della formazione tipo con il ritorno di Politano dal 1' dopo la panchina in favore di Elmas a Genova. In difesa torna Rrahmani, con Natan che insidia Juan Jesus, mentre a sinistra Mario Rui in vantaggio su Olivera. Confermatissimi Osimhen e Kvaratskhelia. Il Braga si affida invece ai suoi uomini più pericolosi, dopo l'ampio turnover in campionato contro la Farense. Nel 4-2-3-1 di Artur Jorge spazio a Vitor Carvalho a centrocampo, con Al Musrati in vantaggio su André Horta. In attacco probabile il trio Ricardo Horta-Pizzi-Bruma alle spalle di Abel Ruiz.



LE PROBABILI FORMAZIONI



SPORTING BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, José Fonte, Niakaté, Marin; Vitor Carvalho, Al-Musrati; R. Horta, Pizzi, Bruma, Abel Ruiz.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.