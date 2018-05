O Sporting Clube de Portugal repudia de forma veemente os acontecimentos registados hoje na Academia Sporting.



Sabe mais em https://t.co/2NwUUIG1uV pic.twitter.com/oIP6YJDeLI — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 15 maggio 2018

Attimi di paura per i giocatori e per lo staff dello, vittime di un'aggressione in piena regola nel centro sportivo da parte dei propri tifosi dopo l'ultima sconfitta in campionato contro il Maritimo (costata l'eliminazione dalla corsa per un posto in Champions League). Come riferito dai media portoghesi,hanno fanno irruzione in spogliatoio per insultare e attaccaree i giocatori, ma non si sono limitati a questo: con l'ausilio di cinture e barre di ferro, hanno colpito con violenza i giocatori, provocando gravi ferite soprattutto a(foto cm-tv.pt). Nessun dirigente era presente nel centro sportivo al momento dell'aggressione.Paura, alla quale segue la reazione dei calciatori: come riferito dal giornalista Cesar Luis Merlo, i giocatori dello Sporting hanno sporto denuncia, non intendono giocare la finale di Coppa di Portogallo in programma domenica e molti,(seguito dain prima fila, hanno chiesto la rescissione immediata dei propri contratti.Con un comunicato ufficiale, lo Sporting ha confermato l'accaduto e condannato gli aggressori: "Lo Sporting Club del Portogallo ripudia con forza gli eventi registrati oggi all'Accademia Sporting. Non possiamo in alcun modo accettare atti di vandalismo e aggressione ad atleti, allenatori e staff del calcio professionale, né con atteggiamenti che configurano la pratica del crimine che in nulla onorano lo Sporting. Lo Sporting non è questo, lo Sporting non può essere questo. Faremo tutto il possibile per stabilire le responsabilità di ciò che è accaduto e non mancheremo di esigere la punizione di chi ha agito in questo modo assolutamente deplorevole".