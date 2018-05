I giocatori dellonon rinunciano alla finale di Coppa di Portogallo contro l', in programma il 20 maggio, nonostante l'aggressione subita ieri nel centro sportivo . Con un comunicato firmato da 24 calciatori, tra cui, arriva la spiegazione: "Sebbene i sottoscritti ritengano di non avere le condizioni psicologiche per riprendere immediatamente la loro attività in modo normale, poichè la finale della Coppa di Portogallo è una festa di calcio portoghese, ognuno di noi onorerà il proprio status di professionista e disputerà la partita. Gli eventi recenti, in particolare quelli che si verificati all’Accademia ieri, sono estremamente seri e richiedono una riflessione calma e razionale sulle conseguenze e le possibili misure da adottare".