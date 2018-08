Muito feliz por esta nova etapa na minha carreira! Estou ansioso por começar! Eu farei o meu melhor para estar junto com meus companheiros para lutar o mais rápido possível... #ForçaLeão @Sporting_CP https://t.co/KTkKmtgv5H — Stefano Sturaro (@sturaro_stefano) 12 agosto 2018

per lo Sporting Lisbona e, dopo aver salutato ufficialmente la Juve, manda il primo messaggio ai nuovi tifosi. Ecco le sue parole su Twitter: "Molto felice per questa nuova tappa della mia carriera! Non vedo l'ora di iniziare!#ForzaLeoni".