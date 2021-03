@joaome17 foi eleito por vocês o #ManOfTheMatchSCP frente ao FC Porto pic.twitter.com/vYOj4o7AfY — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) February 28, 2021

Il centrocampista portoghese dello, ma oggi in prestito dall'Inter,è stato elettonella gara pareggiata 0-0 contro ile che si è rivelata fondamentale per i Leoes nella corsa al titolo. Il pareggio, infatti, mantiene il Porto a -10 in classifica al terzo posto e consolida il vantaggio anche di 9 punti sul Braga secondo.