Sporting Lisbona, Amorim: 'Atalanta? Hanno perso contro l'Inter, ma ci perdono tutti...'

Vigilia di Europa League per l'Atalanta e ovviamente anche per lo Sporting Lisbona, avversario della formazione guidata da Gian Piero Gasperini nella gara di andata degli ottavi di finale della seconda competizione europea. A Sky Sport, l'allenatore dei portoghesi Ruben Amorim ha presentato così la gara in programma domani all'Alvalade di Lisbona: "Penso che abbiamo migliorato la velocità della squadra, siamo migliorati e siamo più forti adesso, come l'Atalanta".



"Loro stanno bene - ha continuato - hanno perso contro l'Inter ma tutti perdono contro l'Inter: sono un'ottima squadra e si stanno preparando per la partita".



Sarà anche sfida tra allenatori…

"Sono un grande fan del lavoro di Gasperini, da quando ero ancora un giocatore. Non vedo l'ora di incontrare ancora una volta un grande allenatore come lui".