Sporting Lisbona, Amorim: 'Atalanta? La nostra priorità è il campionato, domani...'

"Abbiamo giocato bene contro di loro in tutte le partite, domani cercheremo di avere un approccio simile alla gara d'andata. Siamo ancora più pronti rispetto alla partita della scorsa settimana, proveremo a dare tutto in campo". Lo ha dichiarato Ruben Amorim, tecnico dello Sporting Lisbona, nella conferenza stampa della vigilia a Bergamo.



Domani la sua squadra affronta l'Atalanta: "Faremo turnover, per gestire bene tutte le competizioni. Come già detto, la nostra priorità resta vincere il campionato. L'importante è non rischiare giocatori e infortuni in vista delle prossime gare. ​L'Atalanta è una squadra forte nei duelli, ma siamo in forma".



"Gasperini lo conosciamo, è davvero interessante sentirlo, ha tantissime qualità - spiega - Sarà un altro bel test affrontarlo".