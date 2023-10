L'Atalanta torna in campo per la seconda giornata dei gironi di Europa League dove affronterà lo Sporting Lisbona nel big match del girone. Il calcio d'inizio a partire dalle 21 allo stadio José Alvalade di Lisbona metterà di fronte infetti le due capoliste del girone con i portoghesi che hanno vinto 2-1 con lo Sturm Graz e i bergamaschi che sono usciti con netto 2-0 dallo scontro con il Rakow.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Sporting-Atalanta, con calcio d'inizio alle 18.45 di giovedì 5 ottobre allo Stadio José Alvalade di Lisbona, sarà trasmessa sia da Sky Sport che la trasmetterà sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), sia da Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile tramite le app DAZN, Sky Go e NOW.



LE PROBABILI FORMAZIONI

SPORTING (3-4-2-1): Adan; Diomande, Coates, Inacio; Esgaio, Hjulmand, Morita, Santos; Paulinho, Goncalves; Gyokeres.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman.