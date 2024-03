Sporting Lisbona-Atalanta, le formazioni ufficiali: la decisione su De Ketelaere, Lookman e Trincao dal 1'

Di seguito, ecco le formazioni ufficiali di Sporting Lisbona-Atalanta, match valido come andata degli ottavi di finale di Europa League.



Sporting Lisbona (3-4-2-1): Israel; Quaresma, Coates, Diomande; Catamo, Koindredi, Morita, Reis; Edwards, Trincao; Paulinho. All. Amorim



Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, Ederson, De Roon, Ruggeri; Miranchuk, Lookman; Scamacca. All. Gasperini