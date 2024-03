Sporting Lisbona-Atalanta: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

. I nerazzurri hanno chiuso il raggruppamento al primo posto, evitando così l'impegno del playoff spettante ai portoghesi, secondi: Gyokeres e compagni hanno eliminato lo Young Boys con un punteggio complessivo di 4-2 (successo per 1-3 in Svizzera e 1-1 all'Alvalade).Portoghesi col dubbio Adan, non al meglio: pronto l'ex juventino Israel tra i pali. In mezzo al campo spazio per l'ex Lecce Hjulmand, con Edwards e Gonçalves ai lati della punta centrale Gyokeres.Tra gli orobici, Holm può scalzare Zappacosta a destra, Ederson invece verso il rientro nell'undici titolare dopo la panchina iniziale contro il Bologna. Koopmeiners alle spalle di Lookman e De Ketelaere, con Miranchuk e Scamacca verso l'esclusione.- Sporting Lisbona-Atalanta si giocherà mercoledì 6 marzo 2024 allo stadio Alvalade di Lisbona. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 18:45. Il match sarà trasmesso in diretta tv da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite l'app. Telecronaca a cura di Pierluigi Pardo. La partita sarà visibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca affidata a affidato a Davide Polizzi e Fernando Orsi.: Israel; Quaresma, Matheus Reis, Coates; Esgaio, Bragança, Hjulmand, Santos; Edwards, Gyokeres, Gonçalves. All. Amorim: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. All. Gasperini