La squadra che più aveva spinto per Bruno Fernandes era il Manchester United, che alla fine non ha mai affondato il colpo perché Paul Pogba è rimasto in Inghilterra (per ora). Secondo la stampa portoghese, ora per l'ex centrocampista di Udinese, Novara e Sampdoria potrebbe esserci il rinnovo fino al 2024 con adeguamento dell'ingaggio.