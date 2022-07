Nuova amichevole in terra portoghese per la, la terza dopo le gare vinte per 2-0 contro Sunderland e Portimonense. I giallorossi, che hanno accolto la nuova stella Paulo, sono in attesa di notizie sul futuro dimentre la squadra mette minuti nelle gambe. Stavolta l'avversario è di livello internazionale: davanti ad Abraham e compagni si presenta lo: Israel, Pedro Porro, Luís Neto, Gonçalo Inácio, Sebastián Coates, Matheus Reis, Ugarte, Matheus Nunes, Pedro Gonçalves, Rochinha, Edwards.: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.4' - Pellegrini verso Abraham in area, l'arbitro segnala il fuorigioco.1' - Comincia la gara! Palla ai giallorossi