La situazione è delicata e rischia di peggiore se non verranno prese, in tempi rapidi, le giuste decisioni.A raccontare il terribile momento di uno dei club storici del calcio portoghese è stato il quotidiano sportivo Abola, il quale sottolinea come sianoDifficoltà economiche ingigantite da una mancata qualificazione alla prossima Champions League (non c'è ancora l'aritmetica ma a oggi sono 13 i punti di ritardo dal Benfica, secondo in classifica) e dalle cause legali in corso per ​Gelson Martins, Podence e Rafael Leão, che dopo l'assalto ultrà nel centro di allenamento, nel maggio scorso, hanno rescisso unilateralmente il loro contratto.Tra i giocatori che hanno chance di fare la valigia c'è Bruno Fernandes, ex centrocampista di Novara, Udinese e Sampdoria, autore di una stagione da urlo, con 22 gol e 11 assist in 40 partite stagionali. Il vice presidente dello Sporting Lisbona ​Francisco Salgado Zenha ha ammesso senza giri di parole che il centrocampista classe 1994 può partire a fine stagione: "Piace a tanti club. Ha una clausola da 100 milioni di euro, per quella cifra parte sicuramente.Potrebbe essere accettata, a determinate condizioni, non escludiamo nessuna opzione".Bruno Fernandes è da tempo nel mirino del Milan , che monitora la situazione. Giovane e di talento, ha un profilo perfetto per Gazidis e per Gattuso, che ha bisogno di rinforzi di qualità in mezzo al campo., che settimana prossima ha in agenda un incontro con gli agenti del giocatore per capire come muoversi. La concorrenza è forte, ma il Milan è in corsa. Il ritorno di Bruno Fernandes in Italia, due anni dopo il suo addio, è tutt'altro che utopico.