Si può considerare conclusa l'avventura allo Sporting Lisbona dell'allenatore Jorge Jesus, formalmente esonerato dopo la sconfitta nell'ultima di campionato contro il Maritimo che condanna i Leoes alla mancata partecipazione alla prossima Champions League. Le parti non hanno raggiunto l'accordo economico per la rescissione e quindi al momento il tecnico è sospeso, ragion per cui non potrebbe dirigere la squadra nella finale di Coppa del Portogallo contro il Desportivo Aves. In attesa di comunicati da parte del club, il presidente Bruno de Carvalho smentisce ogni indiscrezione, ma la situazione in casa Sporting è sempre più confusa.