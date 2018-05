Lo Sporting Lisbona ha ufficializzato l'ingaggio del difensore classe '89 Marcelo, proveniente dal Rio Ave. Il calciatore brasiliano ha firmato un contratto fino a giugno 2021 e avrà una clausola rescissoria da 45 milioni di euro.





O #SportingCP informa que chegou a acordo com o jogador Marcelo proveniente do @RioAve_FC. O atleta assinou um contrato válido até 30 de Junho de 2021 com mais uma época de opção, ficando com uma cláusula de rescisão fixada nos 45 milhões de euros. #BemVindoMarcelo pic.twitter.com/KIJYF6gljP