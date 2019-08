Bas Dost vuole lasciare lo Sporting Lisbona per andare in un campionato top, il club non farà nulla per trattenerlo. Questo lo scenario raccontato dal quotidiano portoghese Record, secondo il quale l'attaccante 30enne si sente pronto per il grande salto e il cub, con l'addio dell'olandese, risparmierebbe 5,8 milioni d'ingaggio. Sul giocatore c'è da tempo l'interesse della Lazio.