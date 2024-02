Sporting Lisbona-Young Boys, le formazioni ufficiali: Edwards e Gyokeres dal 1', la scelta su Itten

Sporting Lisbona e Young Boys si affrontano nel ritorno dei playoff di UEFA Europa League. Si riparte dall’1-3 maturato nell'andata in Svizzera. Venerdì 23 febbraio alle ore 12 il sorteggio degli ottavi di finale. Ecco le formazioni ufficiali.



SPORTING LISBONA (3-4-3): Adan; Quaresma, Diomande, Inacio; Esgaio, Hjulmand, Braganca, Matheus Reis; Edwards, Gyokeres, Trincao. All. Amorim



YOUNG BOYS (4-3-3): Von Ballmoos; Janko, Lustenberger, Amenda, Hadjam; Males, Lauper, Niasse; Monteiro, Itten, Elia. All. Wicky