Sportitalia - Conte e il Napoli: c'è stato l'incontro. La proposta di De Laurentiis e la risposta dell'allenatore

. L'allenatore più ricercato in questo momento è senza una squadra ma con una grande voglia di tornare in sella. Lo sognano i tifosi del, quelli dele anche una nutrita parte di quelli dellaLui aspetta, non parla e anzi fa parlare il suo storico vice. Nelle scorse ore, Cristianha detto a Telelombardia cheUn chiaro messaggio ai naviganti. 'La voglia di tornare in panchina di Antonio è. Si è aggiornato per migliorarsi e farsi trovare pronto.Sceglie progetti ambiziosi ma, ha continuato. Capito Milan e Napoli?

Se però i rossoneri paiono poco interessati al suo profilo e difatti non sono partiti contatti con l'allenatore leccese,Come riporta Sportitalia,Nessuna fumata bianca per ora ma la netta sensazione è che il presidente del Napoli le stia provando tutte per portarlo sotto al Vesuvio. D'altronde ci aveva provato già durante questa triste stagione per gli azzurri, quando la panchina discricchiolava.