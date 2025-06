Sportitalia: incontro Gattuso-Buffon, domani Ringhio vede Gravina e può diventare ct della Nazionale

La ricerca di un commissario tecnico per la Nazionale italiana continua, ma sembra essere giunta nel rettilineo finale: secondo quanto riporta Sportitalia, infatti, il capo delegazione, ex compagno in azzurro e candidato principale al ruolo di selezionatore dopo l'esonero di Luciano Spalletti e il rifiuto di Claudio Ranieri.- Stefano Pioli, un altro nome accreditato, ha l'accordo con la Fiorentina, mentre gli altri due campioni del Mondo 2006 Daniele De Rossi e Fabio Cannavaro sembrano staccati da Ringhio, reduce dall'esperienza in Croazia sulla panchina dell'Hajduk Spalato.

- Domani a RomaIn passato, Gattuso ha allenato tra le altre Milan, Napoli e Valencia, e sarebbe alla chiamata più importante in carriera.