SportMediaset - Calafiori-Juventus, affare chiuso: tutte le cifre

10 minuti fa



Riccardo Calafiori sarà un giocatore della Juventus. Ad assicurarlo è SportMediaset, secondo cui il difensore ex Roma avrebbe già dato il suo ok definitivo per il trasferimento ai bianconeri. Primo colpo estivo quindi per Cristiano Giuntoli, un'operazione da 25 milioni di euro. Ancora da definire la formula dell'affare e la possibilità di inserire nell'affare qualche contropartita tecnica. A Torino, Calafiori dovrebbe ritrovare Thiago Motta, suo allenatore al Bologna e promesso sposo juventino.