Dalle 11 videoconferenza tra Governo e Regioni, tappa decisiva per le regole della Fase 2: come riferisce Repubblica, il Governo vuole adottare un decreto legge quadro che fissi alcuni principi, la riapertura di tutte le attività commerciali dal 18 maggio e la riapertura dei confini regionali a partire dal 3 giugno, lasciando peraltro la facoltà alle regioni di adottare misure più restrittive, in base ai dati epidemiologici. Cioè di protrarre le chiusure. Le Regioni del Nord, tuttavia, vogliono anticipare quest'ultima data al 18 maggio.​