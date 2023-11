Nel marzo 2022(servizio digitale di musica gratuita in streaming) ha stretto un accordo pluriennale per la. Un’operazione, su base stagionale, del valore di(precedentemente il club catalano incassava 55 milioni dal marchio nipponico Rakuten). Una squadra che può vantare, nel mondo, una fan base stimata in 400 milioni di persone. Spotify è l’accordo commerciale più importante nella storia della realtà catalana. Servirà, in quota parte, a ridurre anche il pesante livello debitorio, fino a pochi anni fa pari a 1,35 miliardi di euro.(i blaugrana potranno contare su un budget di oltre 450 milioni di euro). Da alcuni anni il Barça cercava un brand “globale” che potesse fare da acceleratore a tutte le iniziative extra sportive. Spotify, a sua volta, è un gigante digitale che ha generato più di 11,7 miliardi di euro di ricavi nel 2022, nonostante che solo una parte degli utenti (circa 220 milioni) abbia scelto di aderire ad un profilo “premium”. Più in generale la realtà scandinava (con sede a Stoccolma) presenta 551 milioni di utenti attivi sulla piattaforma di proprietà (dove all’interno gli utenti possono ascoltare 100 milioni di canzoni e non meno di 5 milioni di podcast).L’operazione in esame, analizzata dalla società sudamericana Sports Value, è arrivata, non a caso,Quest’ultima ha generato, in casa Barcellona, “mancati” ricavi commerciali per più di 250 milioni di euro (con perdite aggregate per 581 milioni). Durante la pandemia Spotify aveva raggiunto risultati commerciali positivi, ma l’abbinamento con il marchio Barcellona ha fatto letteralmente decollare le entrate, perché. Oltre a ciò questa partnership ha sviluppato. Volumi di ricavi che mai si erano visti prima nella storia della società con base nella capitale svedese. A sua volta il Barcellona si è presentato con un’immagine più fresca e moderna replicando l’operazione di Emirates (vettore aereo di Dubai) a supporto dell’Arsenal (sponsorizzazione di maglia e titolazione dell’impianto di gioco), vedendo crescere, nel contempo, le proprie interazioni digitali (ben 3 miliardi su base stagionale, considerando la sommatoria degli interventi dei tifosi sui social media azulgrana).(di cui 200 milioni solo dalle sponsorizzazioni). In questa cifra, oltre agli accordi commerciali, bisogna considerare le entrate da vendite negli store ufficiali (off/online) per 100 milioni di euro e “altri ricavi pubblicitari” per 51 milioni. In sintesi, quindi,