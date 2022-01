Spotify è pronto a entrare di prepotenza nel mondo del pallone. L'azienda svedese, il servizio musicale svedese che offre lo streaming on demand di diversi brani, è in trattativa con il Barcellona e prepara una piccola rivoluzione: in ballo non c'è solo il titolo di main sponsor sulla maglia, secondo Radio Catalunya Spotify punta anche ai naming rights del Camp Nou, che potrebbe essere quindi ribattezzato 'Camp Nou Spotify'. Il Barça punta a un accordo di lunga durata per il nome dello stadio (15-30 anni), ma potrebbe accettare di cedere questi title rights agli svedesi per un periodo più breve in virtù di un affare ad ampio raggio: l'accordo infatti riguarderebbe il fronte della divisa di gioco, le spalle delle divise d'allenamento e i naming rights del Camp Nou per una cifra tra i 60 e i 65 milioni di euro l'anno.