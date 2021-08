Il Milan è a un passo dal piazzare il colpo Yacine Adli. Vi abbiamo dell'interesse per il centrocampista classe '97 del Bordeaux e delle manovre in uscita per finanziare l'assalto, ora i rossoneri hanno pigiato il piede sull'acceleratore: i contatti delle ultime ore sono stati molto positivi, secondo quanto appreso da Calciomercato.com l'affare è in chiusura.



I DETTAGLI - Milan e Bordeaux stanno definendo un'operazione da 10 milioni di euro più bonus per il cartellino di Adli, da considerare che i Girondini dovranno versare al PSG il 40% sulla plusvalenza della cessione (trasferimento iniziale di 5,5 milioni di euro). Ultimi dettagli, ma la chiusura dell'affare è sempre più vicina: Maldini e Massara sono al lavoro per regalare a Pioli un altro rinforzo in mezzo al campo.