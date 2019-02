Monchi e la Roma possono concretamente dirsi addio a fine stagione. Il rapporto fra il ds spagnolo e la piazza non è mai decollato e nonostante la stima della dirigenza romanista, l’idea di cambiare aria nella sua testa è sempre più concreta. I giallorossi non resteranno però a guardare e già pensano al sostituto. Come riporta Il Messaggero, tra i candidati c’è anche l’attuale ds dell’Inter Piero Ausilio, che erediterebbe il progetto della “ItalRoma” avviato dall’amico Monchi. Con Mancini già bloccato dall’Atalanta, si seguono anche Barella, Tonali e Cragno