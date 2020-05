Intanto da un Adidas store in Malesia compare un'altra "versione tifoso" della prossima Home #Juve (kids o xs) con un pessimo esempio di raccordo busto/maniche (capita, ci sono maglie imperfette). #JuJersey



[ @oscarlie7 via @andarsofian] pic.twitter.com/7Yr9iXgstY — La Maglia Bianconera (@La_Bianconera) May 26, 2020

Sta circolando sui social un'immagine della maglia della. La foto sarebbe stata scattata in un Adidas store della Malesia ma non rappresenta in maniera fedele la maglia della Juve per la stagione 2020-21, che non ha dettagli oro in fondo alla maglia. La versione fotografata sarebbe solo una "versione tifoso" del prossimo home kit bianconero.