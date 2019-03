Lotito e Totti, e quello strano incontro al ristorante. In casa Roma non vengono risparmiate critiche neppure allo storico capitano giallorosso, "reo" di essere stato poco vicino alla squadra in un momento delicato, con una stracittadina così importante da giocare. Dopo il derby, Totti e Lotito si sono incrociati allo stesso ristorante con umori opposti. Nonostante l'abituale clima di sfottò di Roma, il capitano giallorosso, una volta riconosciuto il n.1 biancoceleste, è andato al suo tavolo a complimentarsi per il derby vinto in maniera così importante.