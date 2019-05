Altro che lite con i tifosi. Assolutamente no, la corretta ricostruzione è un'altra: Mihajlovic è stato allontanato da 4 poliziotti dopo un alterco, ma i tifosi della Lazio non c'entrano niente. L'allenatore del Bologna era presente allo stadio per la finale di Coppa Italia: il fattaccio sarebbe scattato ai controlli, in quel momento Sinisa avrebbe perso le staffe.



LITIGIO MIHAJLOVIC - Il motivo? L'ex difensore centrale avrebbe avuto un'accesa discussione con un addetto alla sicurezza, che lo avrebbe poi apostrofato malamente. A quel punto l'allenatore sarebbe andato su tutte le furie. Ci sono voluti almeno 4 poliziotti per allontanarlo: la ricostruzione fedele dell'accaduto esclude dunque gli insulti a stampo razziale ricevuti da tifosi. Un episodio marginale, in una finale ad alta tensione.