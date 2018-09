"Ho sbagliato". Arriva il mea culpa di, espulso nel finale diper il brutto gesto nei confronti di(gomitata e sputo, quest'ultimo rilevato dal VAR e costato il rosso diretto). Sul proprio profilo Instagram, il brasiliano si rammarica per l'accaduto: "Vorrei scusarmi con tutti i fan della Juventus per questa reazione fuorviante nel gioco di oggi. Mi scuso anche con i miei compagni di squadra, che sono sempre con me nei momenti belli e cattivi. Ero brutto, ne sono consapevole e mi scuso con tutti per questo. Metto in chiaro che questo atteggiamento isolato non corrisponde a quello che ho sempre dimostrato nella mia carriera".