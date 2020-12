Rischiava fino a sei mesi di squalifica, se la cava con uno stop ben più breve: sei giornate e una multa da 40mila euro per Marcus Thuram, reo di aver sputato contro Stefan Posch nel corso della sfida con l'Hoffenheim. Il comunicato: "Il tribunale sportivo della Federcalcio tedesca (DFB) ha sospeso Marcus Thuram dal club della Bundesliga Borussia Mönchengladbach, in un procedimento a giudice unico dopo che il comitato di controllo della DFB è stato accusato di aver aggredito l'avversario dopo un precedente fallo contro di lui, per sei partite ufficiali e una multa di 40.000 euro". La sanzione è così composta: Thuram sconterà subito cinque giornate di squalifica tra campionato e coppa, la sesta sarà sospesa fino al 21 dicembre 2021.