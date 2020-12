Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach, è stato squalificato per cinque giornate e multato per 40.000 euro in seguito allo sputo nei confronti di Stefan Posch, episodio avvenuto sabato durante la sfida contro l'Hoffenheim. Lilian Thuram, ex difensore di Juventus e Parma e papà di Marcus, ha parlato a RCI Guadeloupe: "Mentre guardavo la partita sono rimasto scioccato, mi sono chiesto se fosse davvero mio figlio. In seguito ho avuto la sua spiegazione, ossia che era arrabbiato e senza farlo apposta è partita la saliva. Marcus vuole che la gente sappia che non era intenzionale, sa che questo gesto non dovrebbe esistere su un campo di calcio".