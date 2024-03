Squalifica Guendouzi, quali partite salta con la Lazio

Nell'ultima giornata di campionato contro il Milan, la Lazio ha fatto il conto dei giocatori espulsi: prima Pellegrini per doppio giallo, poi Marusic e poi Guendouzi. La squadra di Sarri ha chiuso in otto la partita persa 0-1 per un gol di Okafor (secondo ko di fila dopo quello con la Fiorentina), il rosso estratto da Di Bello al centrocampista francese è arrivato dopo una reazione verso Pulisic che l'aveva trattenuto vistosamente.



QUALI PARTITE SALTA GUENDOUZI - Il Giudice Sportivo ha fermato l'ex Arsenal per due giornate: "per avere, al 51° del secondo tempo, in reazione ad un fallo subito, colpito con due manate al petto e alla schiena un calciatore avversario" si legge sul comunicato. Due turni di stop che quindi costringeranno Guendouzi a saltare le prossime partite di campionato: la Lazio giocherà prima in casa contro l'Udinese nel posticipo di lunedì sera alle 20.45, poi sabato 16 marzo affronterà il Frosinone in trasferta alla stessa ora.



CHI GIOCA AL POSTO DI GUENDOUZI - In questi giorni Maurizio Sarri farà le sue valutazioni per scegliere il sostituto di Guendouzi nel terzetto di centrocampo. Al momento il favorito per prendere il suo posto è Matias Vecino, è testa a testa con Kamada ma al momento il centrocampista uruguaiano è in vantaggio sull'ex Eintracht. In regia non dovrebbero esserci dubbi sulla conferma di Cataldi, così come l'altra mezz'ala sarà Luis Alberto.