Josè Mourinho non sarà in panchina nemmeno contro l'Atalanta. La Roma, infatti, ha deciso di non presentare ricorso contro la squalifica di due giornate comminata allo Special One dal Giudice Sportivo dopo la gara contro il Verona pareggiata in rimonta. La decisione del mancato ricorso è stata presa oggi. Contro l'Atalanta in panchina ci sarà di nuovo la coppia Salzarulo-Foti. Mourinho tornerà contro l'Udinese.