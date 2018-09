Dopo il cartellino rosso rimediato contro il Valencia la domanda che si pongono tutti i tifosi della Juve è una sola: "Per quanto sarà squalificato CR7?". Ecco cosa dice la regola: “Un giocatore espulso è squalificato per la partita successiva per la competizione corrente (Champions, Europa League o Supercoppa). In caso di grave offesa il corpo di controllo ed etica della Uefa ha diritto di estendere la squalifica anche ad altre competizioni.” Starà alla Uefa, quindi, valutare la gravità dell'azione di Ronaldo che potrebbe essere squalificato per più di una partita.