Giornata decisiva per il futuro prossimo di Cristiano Ronaldo in Champions League. La Uefa oggi chiarirà quanto il portoghese dovrà restare fermo per l'espulsione rimediata a Valencia, nel match d'esordio in Europa con la maglia bianconera. Un episodio che riacceso le polemiche e ha ribadito quanto il Var sia necessario per valutare correttamente le situazioni di campo.



SQUALIFICA - La Juventus e CR7 si attendono un turno di stop, il regolamento prevede una giornata automatica di squalifica che può salire a tre in caso di condotta violenta. Molto dipenderà da quello che l'arbitro tedesco Brych ha scritto sul referto, se la Uefa fermerà l'ex Real Madrid per un turno sarà costretto a saltare il match interno contro lo Young Boys per poi essere a disposizione per la trasferta di Manchester, contro lo United di Mourinho, in programma il 23 ottobre.