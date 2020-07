Il giudice sportivo della Serie B, Emilio Battaglia, dopo l'ultimo turno di campionato ha squalificato rispettivamente per tre e per due turni Filippo Lorenzo Sgarbi e Marcello Falzerano, entrambi in forza al Perugia. Due giornate di stop anche per Lamin Jallow e una per Ramzi Aya, Fabio Maistro e Patrick Dziczek tutti della Salernitana. Il giudice sportivo ha poi squalificato per un turno Oliver Kragl (Benevento), Petar Brlek (Ascoli), Giacomo Calo e Giacomo Ricci (Juve Stabia), Antonio Caracciolo (Pisa), Maxime Jean Leverbe (Chievo Verona), Daniele Sciaudone (Cosenza), Gennaro Scognamiglio (Pescara) e Stefano Scognamillo (Trapani).