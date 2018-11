Un esordio dal 1' in azzurro da applausi per Stefano Sensi. Una grande intesa con Verratti, qualità nelle giocate e i complimenti di Mancini a fine partita. Per il centrocampista marchigiano è un momento d'oro, tra l'interesse del Milan e la fiducia del Sassuolo. Proprio il presidente Giorgio Squinzi è intervenuto in esclusiva a calciomercato.com.



Presidente, è stato un esordio più che positivo quello di Sensi con l'Italia. Che sensazioni le ha lasciato il vostro centrocampista ieri sera?

'Mi ha fatto molto piacere, è un motivo d'orgoglio per il Sassuolo'.



Si parla molto di lui anche in ottica calciomercato: avete avuto contatti con il Milan?

'Non credo sia una cosa di stretta attualità, noi non abbiamo necessità di vendere'.



Sareste disposti, eventualmente, a parlarne con il club rossonero già a gennaio?

'Guardi di queste cose se ne occupa Giovanni Carnevali, non voglio aggiungere altro'.