Potrebbe già essere conclusa l'esperienza genovese di Gonzalo Maroni, attaccante argentino arrivato in estate con grandi attese alla Sampdoria dal Boca Juniors. Alcuni problemi fisici e le difficoltà vissute dai blucerchiati hanno bloccato la crescita del calciatore, che potrebbe rientrare alla casa madre alla pari di Emiliano Rigoni, diretto allo Zenit.



Secondo Il Secolo XIX Maroni non rientrerebbe nei piani della Sampdoria, che vorrebbe rimandarlo in Argentina. Nonostante ciò però mancherebbe ancora l'accordo con il Boca Juniors per anticipare il suo rientro a La Bombonera. Il giocatore classe 1999 è arrivato a Genova in prestito con diritto di riscatto.